Юрист оцінив ймовірність залучення нової інформації до справи.

Аудіозаписи білоруського екс-правоохоронця Ігоря Макара можна долучити до справи про вбивство журналіста Павла Шеремета лише в тому випадку, якщо буде підтверджено їхню достовірність та джерело походження.

Про це заявив адвокат Андрій Доманський в ефірі телеканалу «Україна 24». Він наголосив, що спершу потрібно довести, що докази не є штучними.

Читайте такожПоліція не розслідувала "білоруський слід" у справі Шеремета - захист Антоненка

«За законодавством України, докази мають бути належними та допустимими. Треба мати джерело їх походження, оригінали, щоб вони потім могли слугувати доказами у суді. Однак там є певна інформація, яка може ставити під сумнів ті чи інші дані, які наразі є у справі. Але я б не поспішав робити висновки. Зараз плівки вже певним чином використовують як тиск на суд, на створення відповідної думки у суспільстві. До цього я ставлюсь критично, оскільки, по-перше, будь-які сумніви повинні тлумачитись на користь обвинувачених підозрюваних, однак ми не повинні забувати, що потрібно пересвідчитись, що ці докази не є штучними», - зазначив адвокат.

Він також розповів, чи можна долучити до судового розгляду свідчення Ігоря Макара і яким чином.

«Безумовно, є можливість допитати свідка, зокрема завдяки конференцзв’язку. Є відповідні міжнародні акти. Є можливість командирувати слідчих, щоб вони допитали особу в тій країні, в якій вона перебуває. Є можливості також отримати і письмове свідчення людини, яка пізніше зможе це підтвердити в суді», - заявив Доманський.

Можлива причетність КДБ Білорусі до вбивства Шеремета

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста, і розслідують їх.

Водночас адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

Вбивство Шеремета: що відомо

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Антоненка, дитячого кардіохірурга Кузьменко (псевдонім "Ліса"), військову медсестру Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.

За словами керівника юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леоніда Маслова, Антоненко вже виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко - «лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок». Крім того, підозрюваних звинувачують у знищенні автомобіля, в якому був Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк