Росія повинна буде надати їм аналогічну інформацію про свої бази.

Адміністрація Байдена готова обговорити надання Росії можливості переконатися у відсутності крилатих ракет "Tomahawk" на базах НАТО в Румунії та Польщі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Таким чином США хочуть розвіяти побоювання Москви щодо того, що пускові установки можуть використовувати проти Росії.

Одне з джерел зазначило, що угода буде укладена тільки після обговорення з союзниками, особливо з Польщею і Румунією.

Читайте також"Це чітка і реальна небезпека": Джонсон заявив, що Путін приставив зброю до голови УкраїниРосія у відповідь повинна буде надати їм аналогічну інформацію про свої бази, на яких розміщено зброю наземного базування.

Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що вступ України до НАТО створить військові загрози для анексованого Криму.

Ультиматум Кремля щодо невступу України в НАТО

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог щодо стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" про прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.