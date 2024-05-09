Міллер наголосив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у воєнному плані та допомагати її економіці, щоб країна могла стояти на ногах.

Найближчими тижнями Сполучені Штати Америки оголосять про постачання нових пакетів військової допомоги Україні. Таку заяву зробив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

Під час брифінгу американський чиновник зазначив, що питання збільшення кількості особового складу в українській армії лежить на Україні. Однак Міллер підкреслив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у воєнному плані та допомагати її економіці, щоб країна могла стояти на ногах.

"І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше – вони з'являться в додатковому пакеті", – сказав представник Держдепу.

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Допомога Україні: інші заяви

Німеччина викупить у США три системи HIMARS для передачі їх Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що вони надійдуть зі складів американських збройних сил.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що перші 180 тисяч боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, можуть доставити в Україну вже в червні.

Крім того, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, коли почнуться поставки літаків F-16 Україні. За її словами, винищувачі почнуть надходити вже влітку.

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