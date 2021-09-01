США ніколи не визнають спробу анексії Криму і закликають Росію виконати зобов’язання щодо припинення вогню на сході України.

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію.

Про це йдеться в спільній заяві за результатами зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, опублікованій на сайті Офісу президента України.

Зокрема, у ній йдеться про те, що у 21-му столітті державам не може бути дозволено змінювати кордони силою.

"Росія порушила це базове правило стосовно України. Суверенні держави мають право ухвалювати свої власні рішення та обирати свої власні союзи. Сполучені Штати – разом з Україною й будуть продовжувати працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її агресію. Підтримка США суверенітету й територіальної цілісності України є непохитною", - наголошується у тексті.

Водночас, зазначається, що агресія Росії, включно з війною на сході України та захопленням Криму, забрала понад 14 тис. життів українців, дестабілізувала Європу та Чорноморський регіон, а також поставила під загрозу глобальний, заснований на правилах порядок.

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"Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російську спробу анексії Криму та підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включно з тими, що вживаються в "нормандському форматі", спрямованих на врегулювання конфлікту, розв’язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН", - наголошується у заяві.

США підтримують зусилля України у використанні "Кримської платформи" для зосередження міжнародної уваги та дій на гуманітарних і безпекових наслідках російської окупації Криму з метою мирного відновлення контролю України над цією територією відповідно до міжнародного права.

"Разом ми закликаємо Росію виконати зобов’язання щодо припинення вогню на сході України та по-справжньому брати участь у зусиллях з врегулювання конфлікту задля завершення війни", - підкреслюється у документі.

Автор: Антоніна Доломанжи