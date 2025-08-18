Окупанти скинули на Добропілля "ФАБ-250", Костянтинівку атакували "Смерчем" та артилерією.

18 серпня російські окупанти завдали удару по Добропіллю, скинувши "ФАБ-250" з модулем УМПК. Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, внаслідок атаки на вулиці загинула жінка. Також дістали тілесні ушкодження троє чоловіків 26, 31 й 74 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, переломи й осколкове поранення.

Крім того, ЗС РФ атакували Костянтинівку. Ворожа армія скерувала на місто 5 ракет РСЗВ "Смерч". Від травм, несумісних з життям, загинули двоє цивільних. Ще 4 місцевих жителів отримали уламкові поранення, мінно-вибухові травми і рвану рану. Постраждалим надається медична допомога, стан деяких з них лікарі оцінюють як середньої тяжкості та важкий. У цей же час російські війська обстріляли населений пункт з артилерії. Загинув 74-річний пенсіонер.

За даними прокуратури, в епіцентрах вибухів пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, заклад харчування, магазин.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).

Війна в Україні - ситуація на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, ситуація на Донеччині дуже важка, хоч Силам оборони України і вдалося ліквідувати виступ ворога біля Добропілля.

Як повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, коментуючи загострення, яке було на минулому тижні на Донеччині, після "зрізання" виступ росіян в бік Добропілля, на цій частині Покровського напрямку зараз тенденції "оптимістичні". Однак, росіяни, намагаються східніше розвивати наступ - у бік Костянтинівки.

Як зазначив Трегубов, окупанти весь час поповнюють свої втрати. Він нагадав, що особового складу окупантів на території Донеччини дуже багато і весь час вони просто підтягують нову живу силу ближче до лінії фронту. Речник нагадав, що на Покровському напрямку зараз 110 тис росіян – це фактично у 1,5 рази більше, ніж було населення самого міста.

Як відомо, останнім часом росіяни зосередились на атаках з повітря наших позиції на лінії фронту та прифронтових областях. Військові та політики констатують, що росіяни полюють на цивільних.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ свідомо б'є по українським містам перед важливими переговорами у США. Таким чином намагаються чинити тиск та нівелювати дипломатичні зусилля.

