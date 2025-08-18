Мирну домовленість щодо України можна узгодити і під час бойових дій, - Трамп

Він пообіцяв надати Україні "дуже хороший захист" у рамках мирного врегулювання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню в Україні необов'язкове. Причина - він прагне досягти мирної угоди між Україною та РФ. Про це пише Clash Report.

"Я не думаю що нам потрібне припинення вогню, це було б непогано, тому що люди перестануть помирати, але зараз ми працюємо над тривалим миром", - сказав президент.

Він заявив, що інші конфлікти, які він допоміг врегулювати, були вирішені без попереднього встановлення режиму припинення вогню.

"Не думаю, що буде припинення вогню. Ми можемо укласти угоду, спрямовану на мир, поки вони воюють. Ми будемо обговорювати гарантії безпеки", - зазначив політик.

Щодо гарантій для України Трамп сказав, що ще до президента РФ Володимира Путіна було зрозуміло, що Росія ніколи не допустить Україну в НАТО:

"Тож таку заяву було зроблено, але ми ще нічого не обговорювали. Ми будемо обговорювати це сьогодні. Але ми надамо їм дуже хороший захист, дуже хорошу безпеку. Це одна зі складових"

Трамп стверджує, що поклав край шести війнам, і каже, що вважав війну в Україні "найлегшою", але насправді вона виявилася складною.

"Знаєте, мені подобається концепція припинення вогню з однієї причини - тому що ви припиняєте вбивати людей негайно, на відміну від двох тижнів, одного тижня або будь-чого іншого. Але ми можемо укласти угоду, в якій ми будемо працювати над мирною угодою, поки вони воюють. Я б хотів, щоб вони зупинилися. Але стратегічно це може виявитися невигідним для однієї або іншої сторони. Але всі ці угоди я укладав навіть без згадки слова "припинення вогню", - пояснив політик.

Трамп повідомив, що зателефонує Путіну після переговорів із Зеленським та європейськими лідерами.

"Ми щойно говорили, я побічно говорив із президентом Путіним, і ми збираємося провести телефонну розмову відразу після цих зустрічей сьогодні. І у нас може бути або не бути тристороння зустріч. Якщо її не буде, то війна продовжиться. А якщо так, то у нас є хороші шанси. Я думаю, що якщо у нас буде тристороння зустріч і всі шанси покласти цьому край, але він чекає мого дзвінка, коли ми закінчимо цю зустріч", - сказав він.

Припинення вогню в Україні

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готовий підтримати мирну угоду щодо України без припинення вогню як попередньої умови, про що заявив його представник.

"Ми завжди говорили, що хочемо бачити стійкий і справедливий мир для України. Такий, який забезпечить повернення миру в Європу і дозволить українському народу жити без страху нових атак, і угоду, яка принесе це якомога швидше", - зазначив він.

