Також законопроєктом пропонується штрафувати українців за перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години та інших обмежень, що діють під час воєнного стану. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Згідно з документом, штраф за перебування у нічний час на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних дозвільних перепусток каратиметься штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 - 1700 грн).

За повторне порушення комендантської години протягом року передбачається вища сума штрафу: від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів (1700 - 3400 грн).

Водночас уряд передбачив винятки, які дозволяють людям перебувати на вулиці під час комендантської години. Це, зокрема, прямування осіб до/з укриттів у разі повітряної тривоги; надання медичної допомоги або супровід поранених чи тяжкохворих; евакуація людей або рятування майна,та інші випадки, що загрожують життю чи здоров'ю громадян.

Крім того, законопроєктом передбачається запровадження штрафів за в'їзд та перебування у населених пунктах, з яких здійснюється загальна обов’язкова евакуація.

Так, перше порушення (за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень) каратиметься штрафом від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 - 850 грн).

Повторне порушення протягом року прикзведе до штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 грн).

Даний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді, однак ще не розглядався народними депутатами.

Штрафи за порушення комендантської години - що відомо

14 серпня стало відомо, що Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, яким пропонується запровадити штрафи за порушення комендантської години та інших вимог, актуальних під час дії воєнного стану.

За словами представника уряду у Верховній Раді України Тараса Мельничука, уряд пропонує внести зміни до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ними органам поліції можуть надати право проводити адміністративне затримання щодо порушників, зазначив Мельничук.

