Трамп хоче, щоб Україна і Росія якнайшвидше підписали мирну угоду.

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація розглядають різні варіанти безпекових гарантій для України в рамках можливої мирної угоди з РФ. Наразі ж він хоче організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише Axios із посиланням на радника американського лідера.

"Все інше - прелюдія" Все спрямовано на те, щоб наблизити момент миру", - сказав він журналістам.

У виданні нагадали, що Трамп підтримує ідею Путіна про підписання мирної угоди до припинення вогню. Проте президент США так і не пояснив, чому вирішив наполягати саме на цьому.

Публічні пояснення були залишені держсекретареві США Марко Рубіо і спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу. Вони запевнили, що з Путіним було досягнуто хорошого прогресу.

Рубіо і Віткофф дали зрозуміти, що Трамп не вів переговори про територіальні кордони від імені України, але представляв інтереси Києва під час зустрічі з Путіним. За їхніми словами, російський диктатор уперше погодився з тим, що США та європейські союзники можуть надати гарантії безпеки Україні в рамках мирної угоди.

"Це був би дуже важливий крок з боку президента, якби він запропонував гарантії безпеки з боку США", - говорив Рубіо.

Один із радників Трампа розповів журналістам, що гарантії безпеки можуть включати розміщення американських військ в Україні. Інший же радник заявив, що поки це залишається під питанням.

Які гарантії безпеки мають надати США Україні

Раніше в The Wall Street Journal писали, що прийняття фактичного контролю РФ над частиною українських територій було б не таким складним рішенням для президента Володимира Зеленського, якби це супроводжувалося гарантіями безпеки з боку США. У виданні підкреслили, що роль Вашингтона в наданні гарантій безпеки, ймовірно, буде обмеженою.

Військові аналітики зазначили, що така роль не вимагатиме введення американських військ на територію України. Проте вона може включати непряму підтримку, таку як готовність винищувачів ВПС США за межами України і надання силам Європи систем ППО американського виробництва.

