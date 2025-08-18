Президент України, який перебуває у Вашингтоні, подякував партнерам, які працюють заради надійного й гідного миру.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російський диктатор Володимир Путін сам не відмовиться від агресії, тому повинен працювати тиск, і це має бути саме спільний тиск країн, зацікавлених у тривалому мирі. Про це він зазначив у своєму Telegram-каналі перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

"Наша основна мета - надійний і тривалий мир для України та всієї Європи. І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск - США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок", - написав глава держави.

Він наголосив, що зараз мають бути зупинені вбивства.

"І я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом. Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", - підкреслив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Трампа - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Дональд Трамп прийме президента України Володимира Зеленського з метою покласти край війні, яка триває три з половиною роки. Зустріч відбудеться у Білому Домі. Вона має розпочатись о 20:15 за київським часом. Перед цим Зеленський зустрічається з низкою єврпейських лідерів, які також прибули до Вашингтона.

Відомо, що Під час до Вашингтону прибувають президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Заплновано, що на першому етапі зустріч передбачатиме зустріч президентів України та США, після якої доєднаються до переговорів європейські лідери.

