Захарова заявила, що відправлення військових країн НАТО в Україну нібито "загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту".

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва проти розміщення військового контингенту країн НАТО на території України. Її слова цитують росЗМІ.

"Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні і загрожують неконтрольованою ескалацією конфлікту", - сказала Захарова журналістам.

Також представниця МЗС РФ додала, що Москва закликає Британію "не заважати роботі російських і американських переговірників". За її словами, Лондон не зацікавлений у врегулюванні російсько-української війни.

"Лондон робить усе можливе для затягування кровопролиття", - підкреслила Захарова.

Трамп розглядає відправку американських військ в Україну після війни

Раніше Axios із посиланням на радників президента США Дональда Трампа писав, що американська адміністрація розглядає різні варіанти гарантій безпеки для України в рамках можливої мирної угоди з РФ. Один із радників розповів журналістам, що гарантії безпеки можуть включати в себе розміщення американських військ в Україні. Інший же радник заявив, що поки це залишається під питанням.

Один зі співрозмовників видання наголосив, що Трамп хоче, щоб Україна і Росія якнайшвидше підписали мирну угоду. За його словами, це одне з пріоритетних завдань американського лідера.

