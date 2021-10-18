Голова ВР хоче почути питання, які хвилюють депутатів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вирішив відвідати засідання парламентських фракцій і груп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

Стефанчук подякував депутатам за виражену йому довіру під час голосування за його кандидатуру на посаду голови ВР.

"Я буду дуже намагатися, щоб ми і далі утримували такий рівень балансу наших відносин, який повинен характеризувати парламент. Я дуже сподіваюся на конструктивну співпрацю з усіма фракціями і групами. І одразу починаю з того, що я хочу напроситися до вас на засідання ваших фракцій і груп... Я хочу прийти і переговорити, які питання турбують - організаційні, законодавчі, функціональні і будь-яку інші", - сказав він.

Голова ВР додав, що налаштований на конструктивну розмову.

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Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня парламент відправив голову ВР Дмитра Разумкова у відставку, а 8 жовтня обрав на його посаду Стефанчука, який був першим віце-спікером.

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Автор: Таня Поляковська