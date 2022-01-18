Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО підтримує Україну в політичній і військовій сферах,

Країни-члени Північноатлантичного Альянсу мають різні позиції щодо постачання зброї Україна. При цьому НАТО підтримує українських військових.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберга в ході прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Столтенберг вказав, що в альянсі є країни, які готові постачати зброю Україні, але є і ті, хто проти.

При цьому він вказав, що НАТО підтримує Україну в політичній і військовій сферах, підтримуючи оборонні інститути країни. Столтенберг нагадав про навчання українських військових і поліпшення можливостей військово-морського флоту.

Читайте також"Диктатори нас не розділяти": нова очільниця Європарламенту пообіцяла Україні підтримкуЯк повідомляв УНІАН, 14 грудня ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агентство НАТО з підтримки та постачання. Крім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання зброї Україні. На її думку, "подальше військове загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник в черговий раз закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

17 січня в Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінний.

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