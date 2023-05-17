ВАКС відмовив адвокатам Князєва у задоволенні скарги на його затримання.

Вищий антикорупційний суд визнав законним затримання ввечері 15 травня на той момент голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в одержанні $2,7 млн хабара.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, сьогодні слідчий суддя ВАКС відмовив адвокатам Князєва у задоволенні скарги на його затримання.

"Суд визнав указану скаргу необґрунтованою, а затримання законним", - наголосили у САП.

Відео дня

Нагадується, що завтра Вища рада правосуддя має розглянути подання керівника САП про надання дозволу на утримання Князєва під вартою.

Справа Князєва

Князєва затримали на "гарячому" ввечері 15 травня під час отримання другої частини хабара. Разом із тодішнім очільником Верховного суду затримали й адвоката, який передав судді хабар від власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго за ухвалення потрібного для олігарха рішення.

За даними САП, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Згодом ці компанії намагалися повернути собі акції та подали до суду позов із проханням визнати цей договір купівлі-продажу недійсним.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні цих вимог, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та все ж визнав договір недійсним.

Відтак скаргу на апеляцію мав розглянути Верховний суд. Для ухваленням "потрібного" рішення Жеваго передав адвокату $2,7 млн, $1,8 млн з яких той мав передати суддям, а решту залишити у якості "оплати" посередницьких послуг.

Згодом Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

16 травня судді Верховного суду висловили недовіру Князєву та достроково припинили його повноваження, як голови суду.

Вас також можуть зацікавити новини: