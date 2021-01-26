Тищенко ввімкнув камеру та почав себе розглядати.

Депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який неодноразово ставав героєм політичних жартів, вчергове потрапив у фотооб’єктив журналістів.

Фото з сьогоднішнього засідання парламенту опублікувало видання Апостроф.

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Цього разу Тищенко дістав смартфон і, коли його колеги були зайняті розмовами телефоном та партійними балачками, ввімкнув камеру та почав себе розглядати. Автори фото припускають, що Тищенко пробував зробити селфі. Та поки жодних оновлень на сторінках соціальних мереж депутата немає.

Тищенко й раніше ставав героєм мемів. У жовтні 2019 парламентар здивував пресу дивакуватою поведінкою, а у червні 2020-го не зміг назвати журналістці точну кількість депутатів Ради, передбачену законодавством.

Крім того, Микола Тищенко осоромився напередодні місцевих виборів сумнівною кампанією з піском і дітьми.

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Автор: УНІАН