Але "Гааги боятися – в ліс не ходити", вважає пропагандистка.

Головна редакторка пропагандистського Russia Today Маргарита Симоньян переконана, що росіянам потрібно боятися програти війну проти України.

В ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова на каналі "Росія-1" Симоньян розмірковувала про те, що чекає на Росію в разі поразки.

"Мене вражають люди наші, яких, я знаю, досить, на жаль, багато, в тому числі, в дуже високих колах, які цього бояться. І, в якомусь сенсі, бояться називати речі своїми іменами, тому що "як же, що подумають там". Для них абсолютно наплювати, що думають там. Треба боятися програти, треба боятися зганьбитися і треба боятися зрадити своїх людей. Якщо ми примудримося програти Гаага – умовна або конкретна — чекає навіть на двірника, який бруківку всередині за кремлівською стіною підмітає. Що нам від того, що ще один район Києва залишиться без світла або не залишиться? Масштаб катастрофи, в яку обернеться наша країна, якщо ми примудримося це зробити (програти – УНІАН) навіть уявити не можна. Тому Гааги боятися — в ліс не ходити", – заявила Симоньян.

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Симоньян також поділилася панічними настроями щодо звільнення ЗСУ Криму і спробувала виправдати кровожерливе бажання РФ занурити Україну у темряву.

"Вони готуються взяти наш Крим, а ми робимо, єдине, що можемо робити в цій ситуації – бомбимо, бомбимо кожен день. Бомбимо їхню інфраструктуру. Бачить бог, ми цього не хотіли. ... Ми ось такі м'якенькі, добренькі, довірливі, лагідні, а чи треба це зараз? Коли ми бачимо, що кожен день знищується інфраструктура, яка допомагає Україні воювати, вбивати наших людей на вже наших територіях", – сказала вона.

Соловйов своєю чергу зазначив, що якщо Росія програє, не буде ніякої Гааги. За його словами, якщо так станеться, то "весь світ — в труху".

Трибунал для російських військових злочинців

Російські військові, які беруть участь у повномасштабній війні проти України, систематично скоювали військові злочини. Сліди цього (катівні, свідчення масових звірств і депортацій) виявляються на всіх територіях України, куди вторгалися росіяни.

Посол США з особливих доручень в області глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак підтверджувала, що російські окупаційні війська здійснюють систематичні військові злочини в кожному регіоні України, який знаходиться під їх контролем.

Вчинення воєнних злочинів на території України підтверджують і звіти міжнародних організацій. Зокрема, Amnesty International звинуватила Росію у злочині проти людства і заявила про насильницьке переміщення, депортацію та фільтрацію мирних жителів на окупованих територіях України.

ООН також вважає Росію відповідальною за переважну більшість потенційних військових злочинів у перші тижні війни в Україні, включаючи напади на мирних жителів.

Україна працює у співпраці з іноземними партнерами над створенням спеціального міжнародного трибуналу для притягнення росіян до відповідальності за скоєння військових злочинів. За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, зараз це пріоритет для України.

Як розповідав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, глобальний процес юридичної відповідальності за масові вбивства українців росіянами вже запущений.

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