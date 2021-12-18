Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ вздовж кордону з Україною.

Вашингтон працює над розширення військової допомоги Україні, враховуючи потреби українського війська.

Це на брифінгу у Раді з міжнародних відносин підтвердив, 17 грудня, помічник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, цитує ZN.UA.

"Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", – сказав він.

Салліван додав, що фінальне рішення щодо пакету додаткової допомоги ухвалить президент Джо Байден.

Помічник американського лідера нагадав, що США продовжують постачати допомогу Україні: "Наразі ми продовжуємо надавати Україні допомогу у сфері оборони. Тільки минулого тижня прибув до України ще один пакет із цією допомогою, і будуть прибувати ще".

Читайте такожПутін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну - СалліванЩо передувало

NBC News з посиланням на поінформовані джерела писало, що адміністрація Байдена утрималася від доставки додаткової допомоги Україні на 200 млн доларів, попри заклики деяких законодавців.

Вантаж зі зброєю і технікою затримують, щоб надати можливість дипломатам знизити напруженість з боку Росії, і задля збереження важелів впливу на Кремль.

Своєю чергою, законодавці закликали відправити Україні додаткову військову допомогу негайно, не чекаючи можливого наступу РФ.

Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

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Автор: Яна Ставська