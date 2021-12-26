За словами Андрія Загороднюка, головна мета Кремля - домогтися, щоб країни Заходу і перш за все США прийняли рішення про нерозширення НАТО.

В Адміністрації президента США Джо Байдена є люди, які виступають за досягнення компромісу з Російською Федерацією, заявив екс-міністр оборони України, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"В адміністрації США дійсно є прихильники компромісу (з Росією - ред.), назвемо це так. Так би мовити, є така стала експертна думка в самому Вашингтоні", - зазначив Загороднюк.

За його словами, головна мета Кремля - домогтися, щоб країни Заходу і перш за все США ухвалили рішення про нерозширення НАТО на територію України.

"Зараз вони працюють з однією конкретною - це США. І вимагають від них не погоджувати будь-які заявки, будь-які плани щодо розширення НАТО. Тобто тут питання в тому, що вони безпосередньо працюють з тими, від кого в принципі це дійсно залежить... Путін пропонує розділити світ. Вони кажуть: давайте так: це - ваша територія, а це – наша територія, ось ми не ліземо туди, ви не лізьте сюди", – констатує він.

Загороднюк зазначає, якщо "червоні лінії" "посунуться ще далі", то це призведе до того, що Росія буде висувати все нові вимоги щодо України. У підсумку, "вони хочуть перетворити Україну на "Білорусь №2".

"Наступним кроком може бути вимога повного припинення будь-якої військової взаємодії з Україною, наприклад. У нас є велика кількість програм. У нас є програми по НАТО, по двосторонньому співробітництву. Він може зажадати припинення навчань в Чорному морі. "Кримська платформа" - не підтримка. І так далі. Там великий перелік варіантів", - сказав Загороднюк.

Разом з тим, колишній міністр оборони України висловив надію, що цього все ж не станеться, тому що в керівництві США "є осудні люди".

Заява щодо України:

23 грудня 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив, що на сьогодні спостерігається "позитивна реакція" Заходу на вимоги Росії щодо нерозширення НАТО. За його словами, Росія не повинна жити "озираючись, яка там зброя" впритул до його кордонів, а повинна думати про власну безпеку.

На питання про те, чи гарантує він ненапад на Україну, Путін заявив, що це Захід "зараз, негайно" має дати гарантії Росії щодо нерозширення Альянсу на Схід, в тому числі й на територію України.

Україна і НАТО: