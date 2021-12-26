У Кремлі заявили, що готові обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським лише двосторонні відносини.
Як повідомляє ТСН, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у програмі "Москва. Кремль. Путін", пишуть російські ЗМІ.
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Втім, заявив Пєсков, спілкуватися як зі стороною конфлікту на Донбасі вони не будуть.
"Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання - питання не до Путіна. Путін каже: якщо ви хочете спілкуватися, поговорімо про двосторонні відносини", - сказав представник Кремля.
На питання, чи може Зеленський приїхати на зустріч глав держави СНД в Санкт-Петербурзі, Пєсков розсміявся: "Зеленський може приїхати, безумовно, але я не думаю, що він це зробить".
Зустріч Зеленського з Путіним:
- 21 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сам зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, якщо адміністраціям глав держав не вдасться домовитися про зустріч.
- Президент підкреслив, що зараз він з Путіним не спілкується.
- 23 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що вибудувати відносини з президентом України Володимиром Зеленським практично неможливо.
- Президент РФ вважає, що в Україні "знищують" людей, які хочуть налагоджувати відносини з Росією.
- Раніше прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомив, що "президент України буде готовий обговорювати запропонований Москвою порядок денний, як тільки з українсько-російських відносин зникнуть такі фундаментальні питання, як окупація Росією частини української території або утримання в заручниках українських громадян".