У Кремлі зазначили, що готові обговорювати тільки двосторонні відносини.

У Кремлі заявили, що готові обговорювати з президентом України Володимиром Зеленським лише двосторонні відносини.

Як повідомляє ТСН, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у програмі "Москва. Кремль. Путін", пишуть російські ЗМІ.

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Втім, заявив Пєсков, спілкуватися як зі стороною конфлікту на Донбасі вони не будуть.

"Ви знаєте, що Зеленський хоче поговорити з Путіним як зі стороною конфлікту. Питання врегулювання - питання не до Путіна. Путін каже: якщо ви хочете спілкуватися, поговорімо про двосторонні відносини", - сказав представник Кремля.

На питання, чи може Зеленський приїхати на зустріч глав держави СНД в Санкт-Петербурзі, Пєсков розсміявся: "Зеленський може приїхати, безумовно, але я не думаю, що він це зробить".

Зустріч Зеленського з Путіним: