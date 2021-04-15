Директор ЦРУ зазначив, що метою дзвінка Байдена до Путіна стало, зокрема, висловлення серйозного занепокоєння діями Кремля.

Директор ЦРУ США Вільям Бернз допускає військове вторгнення Росії на територію України у зв’язку зі стягуванням Кремлем військ до кордонів держави.

Про це він заявив під час слухання «Світові загрози» у комітеті з розвідки Сенату США, пише Голос Америки.

«Думаю, очевидно, російське стягування сил у Криму та уздовж кордону Донбасу становлять серйозне занепокоєння. Накопичування сил досягло моменту, коли воно, серед іншого, може стати основою для окремих військових вторгнень», – відповів він на запитання про мотиви Путіна в ескалації ситуації на Донбасі.

Читайте такожУ Пентагоні заявили, що США зацікавлені допомагати Україні на тлі загострення з РФБернз також зауважив, що нові маневри військ можуть бути спрямовані на «спроби залякати українську владу й відправити сигнал Сполученим Штатам».

Директор ЦРУ зазначив, що метою дзвінка Байдена до Путіна стало, зокрема, висловлення серйозного занепокоєння діями Кремля.

Схожі побоювання озвучив також директор Розвідувального управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, генерал-лейтенант Скотт Беррієр. Він зазначив, що Росія наразі має кілька варіантів дій – «здійснити точкову атаку у будь-який момент».

«Ми не знаємо (їхнього) наміру зараз», – додав генерал-лейтенант.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська