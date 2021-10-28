Кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб триватиме до 1 вересня 2022 року.

Українці за два місяці з моменту старту кампанії за договорами добровільного декларування активів фізичних осіб - 1 вересня - задекларували 111 млн грн.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте такожУкраїнцям доведеться сплачувати додатковий податок: кого це стосуватиметься

"111 млн гривень задекларували українці в рамках проведення добровільного декларування (податкової амністії). До бюджету країни надійшло 6 млн грн", - зазначив він.

Добровільне декларування: що необхідно знати

З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням належних їм активів, з яких не були сплачені податки і збори.

Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити додатковий збір, у тому числі 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, які знаходяться (зареєстровані) в Україні; 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також інших активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом до 31 серпня 2022 року.

Найбільшу частину держбюджету (понад 90%) становить загальний фонд, кошти якого призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних витрат (тобто, не спрямовані на конкретну мету).

Автор: Богдан Слуцький