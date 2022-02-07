У Бюро зазначають, що після початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали усі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали надані не були.

Слідчі Державного бюро розслідувань вивчили відео з камер у справі ДТП за участі автомобіля з народним депутатом Олександром Трухіним і встановили, що кермом за певний час до аварії була людина у червоному одязі.

Про це повідомили у ДБР.

"У Державному бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП. Слідчі Бюро виявили, що на усіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 перебувала особа в одязі червоного кольору. Зокрема, це зафіксувала й остання, на той час робоча камера, розташована у центрі міста Бориспіль", - йдеться у повідомленні.

При цьому у ДБР зауважують, що аварія трапилася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження.

"Тому було призначено низку експертиз, які б установили особу водія у момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання – п’ята – триває. Після її завершення можна буде остаточно дати відповідь щодо особи водія", - заявляють у ДБР.

У Бюро зазначають, що після початку розслідування ДБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали усі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали надані не були.

"Сьогодні на допит як свідка слідчі Бюро викликали повторно поліцейського, відео з камери якого поширило інтернет-видання. Слідчі мають з’ясувати, серед іншого, чому він не повідомив на попередньому допиті у ДБР цю інформацію. Зауважимо, жодних намірів оголошувати підозру поліцейському слідчі не планують", - пояснили у Бюро.

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Як повідомляв УНІАН, Державне бюро розслідувань у рамках розслідування справи про ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна викликало сьогодні на допит патрульного Сергія Петрика, відео з нагрудної камери якого оприлюднили журналісти.

Як повідомила у коментарі журналістам речниця ДБР Ольга Чиканова, Петрика викликали як свідка у кримінальному провадженні за фактом ДТП.

Петрик у коментарі журналістам сказав, що свою камеру з відеозаписом з місця ДТП наприкінці робочої зміни здав у відділення поліції, як це робиться зазвичай, і в подальшому не мав до нього доступу.

Раніше, 2 лютого, у ДБР заявили, що у справі про ДТП за участі Трухіна поліцейський не надавав їм свідчення, які оприлюднили журналісти.

ДТП за участю Трухіна сталася 23 серпня 2021 року на автодорозі з Полтави до Києва.

Внаслідок аварії постраждали шестеро людей. За даними ЗМІ, Трухін, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував ДТП.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП, зазначено, що за кермом автомобіля Трухіна була інша людина.

Сам Трухін стверджував, що в день аварії не був п'яним.

Видання "Українська правда" 1 лютого 2022 року оприлюднило відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участю Трухіна. Патрульний розповів, що того дня депутат мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що перебував за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

2 лютого Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом пропозиції Трухіним хабаря правоохоронцям (ч. 1 ст. 369 КК України). Досудове розслідування генпрокурор Ірина Венедіктова доручила здійснювати детективам НАБУ.