Депутати хочуть скасувати або відтермінувати запровадження штрафів.

Депутати зі «Слуги народу» зареєстрували два законопроекти, в яких пропонують скасувати або відтермінувати штрафи за порушення закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Читайте такожМовний закон набирає чинності: стало відомо, хто складатиме іспит з української в 2021 роціЗокрема, у проекті закону №4638, зареєстрованому 25 січня 2021 року пропонується вилучити зі статті 57 закону пункти щодо накладання штрафів за його порушення.

Серед ініціаторів — Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Євгеній Шевченко, Олександр Качура, Данило Гетманцев та ще 32 автори.

Вони вважають, що запровадження грошових стягнень не лише «не буде сприяти консолідації та розвиткові української нації, культурної, мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, як це зазначено у статті 11 Конституції України», а й «призведе до погіршення стану представників малого та середнього бізнесу в Україні під час поширення коронавірусу COVID-19».

«Накладання грошових стягнень на суб’єктів господарювання за подібні правопорушення не є світовою практикою, отже такі стягнення у сфері обслуговування населення є прикладом надмірного втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання, а також створює додаткові перешкоди для розвитку господарської діяльності в Україні», — йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Другий проект закону — №4638-2 — зареєстрований 9 лютого Микитою Потураєвим, Євгенією Кравчук, Олександром Корнієнком, Тетяною Рябухою та Єлізаветою Богуцькою. У цьому документі пропонується відкласти запровадження штрафів на півтора роки. Своє рішення автори також обґрунтовують, зокрема, прагненням полегшити умови ведення господарської діяльності під час пандемії коронавірусу.

Закон про мову в Україні: що відомо

16 січня набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

Згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 61,7% українців підтримують норму закону про обслуговування споживачів українською мовою, не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

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Автор: Катерина Комолова