Міністр оборони України Андрій Таран оцінив підтримку США щодо стримання агресії РФ.

Україна очікує, що США і надалі підтримуватимуть її територіальну цілісність усіма доступними методами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони України Андрій Таран на спільному брифінгу з міністром оборони США Ллойдом Остіном, який траснлювався Військовим телебаченням України.

"Ми очікуємо, що США і надалі будуть підтримувати нашу незалежність, нашу територіальну цілісність і всіляко, усіма доступними методами, утримувати Росію від подальшого поширення агресії, від подальшого поширення збройного конфлікту, від переростання його у масштабну війну. Засоби впливу США – це і дипломатичні, і воєнні, це і допомога нам воєнно-технічна. Це все те, що ми на теперішній час отримаємо від США", - сказав Таран.

"Україна бореться за свою незалежність, за свою територіальну цілісність. У нас немає жодних сумнівів у підтримці нашого стратегічного партнера. США розуміють важливість боротьби України за свою незалежність, за стримання російської агресії. США чудово розуміють, що Україна стоїть на передньому краї боротьби з російською експансією, з прагненням Росії відродити свої імперські амбіції і таким чином створити загрозу для всього європейського континенту. У нас немає жодних сумнівів у відданості США у підтримці України", - наголосив міністр.

Читайте такожЖодна країна не має права вето на вступ України в НАТО – міністр оборони США

Він також висловив переконання, що військово-технічна допомога від США збільшує наші оборонні спроможності.

"Наприклад, наша система зв’язку на передовій в зоні ООС базується на американських засобах радіозв’язку, американських засобах криптозахисту. Вона дозволяє нам виконувати завдання і тримати в таємниці наші переговори від російських засобів перехоплення. Допомога США на морі – те, що ми зараз отримаємо кораблі класу "Айленд" (Island), що ми будемо отримувати швидкісні кораблі класу "Mark VI", дозволить нам значно підвищити наші спроможності на морі. Те, що ми отримаємо від них засоби контрбатарейної боротьби, зокрема, це підвищує наші спроможності. Ми дуже вдячні за таку допомогу", - резюмував Таран.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін.

Автор: Наталія Хаджі