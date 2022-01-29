Заступник міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що такі повідомлення розповсюджуються з метою поширення паніки і страху в Україні.

У Міністерстві оборони спростували повідомлення іноземних ЗМІ про спрямування Росією до українського кордону запасів крові для лікування поранених.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила у Facebook.

"Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни", - написала вона.

Маляр наголосила, що мета такої інформації - поширити паніку і страх в українському суспільстві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, агентство Reuters з посиланням американських чиновників повідомило, що останніми тижнями Росія направила до кордону з Україною запаси крові для лікування поранених.

28 січня під час спілкування з іноземними журналістами президент Володимир Зеленський оцінив імовірність вторгнення Росії. Він підкреслив, що потрібно дуже обережно висловлюватися, що "завтра буде війна".

Того ж дня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових, з урахуванням морського та авіаційного потенціалу.

Як наголосив міністр, "станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру (з боку РФ - УНІАН), які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року, перед Великоднем".