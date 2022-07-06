Майно, кошти та інші активи політичної партії передано у власність держави.

Заборона діяльності Комуністичної партії України тривала у три великих етапи.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це величезна епопея Комуністичної партії, жодна партія нам не давалась настільки важко", - зазначив він.

За його словами, заборона діяльності Комуністичної партії України тривала у три великих етапи, першим з яких була заборона комуністичної ідеології.

"Був прийнятий спеціальний закон, який забороняє як фашистську, так і комуністичну ідеологію і символіку. Власне, це напевно був важливий перший крок для того, щоб нівелювати комуністичну загрозу для нашого суспільства", - акцентував Малюська.

Міністр юстиції зауважив, що другим кроком до заборони Комуністичної партії був юридичний щодо політичної партії і він тривав багато років.

"Був тривалий судовий процес. Проблема полягала у тому, що багато років провадження було зупинене, у зв’язку із розглядом справи Конституційним судом. До того ж, Комуністична партія усіляко намагалась затягнути судовий процес. Врешті-решт, другий етап був пройдений успішно і ми отримали рішення апеляції. Але воно було за старим законом, тому не настільки ефективно припиняло діяльність партії і не передбачало передачу активів політичної партії в дохід держави", - пояснив Малюська.

Він додав, що для передачі активів Комуністичної партії в дохід держави був ініційований третій швидкий процес, який щойно завершився у першій інстанції.

"Де вже поставлена остаточна крапка, тому що політична партія не тільки заборонена, але й усі активи Комуністичної партії передані у власність держави. А я можу сказати, що активів там, як це не дивно, дуже багато", - підкреслив Малюська.

Міністр юстиції зазначив, що Комуністичній партії належала велика кількість нерухомого майна.

"Особливо багато на окупованій території країни, але й поза окупованою територією мова йде про більше сотні об’єктів... Найбільша кількість майна - це по різноманітних селах, районних центрах. Але в містах-мільйонниках на кшталт Одеси чи Києва так само є нерухоме майно Комуністичної партії", - поінформував Малюська.

Він зазначив, що наразі завданням Міністерства юстиції є координація роботи всіх органів влади для того, щоб таке майно було зареєстроване на користь держави.

"Власне цим ми зараз і займаємося. Відповідно, як тільки рішення суду набере чинності, ми одразу зареєструємо всі об’єкти нерухомості на ім’я держави Україна і передамо об’єкти в управління Фонду держмайна. Надалі такі об’єкти потраплять на приватизацію і на продаж. Відповідно, держава отримає кошти за таке нерухоме майно", - пояснив Малюська.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив діяльність Комуністичної партії України і партії "Щаслива Україна".

Судом було задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції: заборонено діяльність Комуністичної партії України. Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

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