19 липня стало відомо, що у Львові на радянському військовому меморіалі "Марсове поле" хочуть демонтувати орден у вигляді п'ятикутної зірки з серпом і молотом.

Міністерство закордонних справ Росії направило Україні ноту протесту у зв'язку з планами з демонтажу копії ордена Великої Вітчизняної війни на Меморіалі "Марсове поле" у Львові.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

"У зв'язку з планами львівської влади по знищенню копії Ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі "Марсове поле" 30 липня в МЗС України була направлена нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов'язань і норм національного законодавства щодо захисту і збереження військових меморіалів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з текстом документа, МЗС РФ закликає владу України "відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян перемоги у Великій Вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу".

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Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що у Львові на радянському військовому Меморіалі "Марсове поле" хочуть демонтувати орден у вигляді п'ятикутної зірки з серпом і молотом. Аби не порушувати українське законодавство, у мерії звернулись до державних інститутів, щоб визначити, чи підпадає орден на "Марсовому полі" під закон про декомунізацію.

Зазначимо, п'ятикутну зірку із серпом і молотом на радянському військовому меморіалі "Марсове поле" встановили у 70-х роках минулого століття.

"Марсове поле" – це військовий меморіал у Львові, що розміщений біля Личаківського цвинтаря зі сторони вулиці Мечникова.

Автор: Катерина Гірник