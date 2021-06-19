У МЗС також запропонували оцінити можливості посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску провели зустріч на полях Анталійського дипломатичного форуму. Дипломати обговорили можливість посилення співпраці країн НАТО та України в Чорному морі.

Як повідомили у прес-службі МЗС, Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України.

Він також запропонував оцінити можливості посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

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Раніше повідомлялося, що у п'ятницю вранці, 18 червня, в Одеський порт зайшли два кораблі НАТО.

Крім того, нещодавно Військово-морські сили України та Королівства Великої Британії провели спільні навчання PASSEX в акваторії Чорного моря.

Україна і НАТО: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко