Деяким народним обранцям вистачає зарплатні, а дехто зізнається, що "смикає" гроші із заначки.

Журналісти запитали у народних депутатів, скільки їм потрібно грошей для комфортного життя у Києві.

Відповідне відео "Громадське" опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

Так, Михайло Радуцький розповів, що "межі прекрасному немає", але на сьогодні у них на двох з дружиною є 120-125 тис. грн.

Читайте такожЗаконопроект про олігархів може розглядатися і після направлення до Венеційської комісії мКіра Рудик з "Голосу" сказала, що наразі їй вистачає зарплатні, але все-таки у "калитку" (торбинка для грошей, гаманець, - УНІАН.) доводиться залазити. Йдеться про суму приблизно у 2 тисячі доларів.

Ілля Кива з ОПЗЖ сказав, що це провокаційне запитання: "Мені вистачає моєї зарплати, яку дає держава. Але насправді люди створені з гріха та пороку, тому скільки грошей не давай, все одно буде мало... Тому скільки Господь дає - я йому вдячний".

На це журналістка поцікавилась: "А скільки Господь дає?".

"Ой, кожного разу по-різному. Це залежить від того, був я хорошим дядьком цього року чи ні... Він дає мені зарплату народного депутата України", - ухилився від прямої відповіді Кива.

Як повідомляли ЗМІ, нардеп і п'ятий президент України Петро Порошенко й один з лідерів проросійської партії ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук заробили найбільше грошей серед своїх колег за час роботи Ради поточного скликання. Так, з 29 серпня 2019 року по 31 липня 2021-го Порошенко, який представляє "Європейську солідарність", отримав 1 039 744 гривень. Своєю чергою Медведчук заробив за цей період 1 031 659 гривень. Далі в списку йде Юлія Тимошенко ("Батьківщина") - 956 723 гривень. Соратник Медведчука з ОПЗЖ Юрій Бойко заробив 899 112 гривень, а очільник "слуг народу" в парламенті Давид Арахамія отримав 897 049 гривень.

Найменше серед лідерів партій отримала Кіра Рудик з "Голосу" - 864 040 гривень.

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Автор: Ольга Робейко