В Альянсі наполягають, що необхідно зосереджуватися на внутрішніх реформах і не відступати від них.

Директор Центру інформації та документації Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Вінета Клейне нагадує Україні, що короткого шляху до членства в Альянсі не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання круглого столу на тему: "Відносини Україна – НАТО в контексті сталого миру на Донбасі".

"Надання Плану дій щодо членства не зумовлює заздалегідь будь-яке рішення щодо членства в НАТО", - наголосила Клейне.

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При цьому, вона заявила, що ще є дуже важливий напрямок, який Альянс твердо підтримує стосовно проведення реформ в Україні. "Це нинішні реформи України у галузі безпеки й оборони. Дуже важливо, що ці реформи здійснюються на комплексній основі, і важливо, що під час цього процесу усі аспекти беруться до уваги, і зокрема, такі, як посилення заходів із боротьби з корупцією, забезпечення демократичного контролю і нагляду та цивільного контролю над Збройними силами України та органами безпеки", - додала вона.

Клейне зазначила, що її рідній країні, Латвії, знадобилося десять років "дуже ретельної й наполегливої роботи" для проведення реформ з метою наближення до НАТО. За її словами, реформи мають не зупинятися і впроваджуватися на регулярній основі. "Не повинно бути, для прикладу, одного кроку вперед і двох кроків назад", - заявила Клейне.

"Звичайно, немає короткого шляху до членства в НАТО. І стосовно реформ Україна взяла на себе зобов'язання. Дуже важливо, аби вони втілювалися та виконувалися і щоби вони приносили результати", - наголосила Клейне.

У цьому зв'язку вона нагадала, що рішення Бухарестського саміту НАТО, який відбувся у 2008 році, щодо політики відкритих дверей, залишаються чинними.

"НАТО очікує від України продовження зосередження на внутрішніх реформах. Успішне впровадження реформ є найкращим способом для подальшого руху до членства", - додала Клейне.

План дій щодо членства України в НАТО: яка ситуація сьогодні

8 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном заявив, що Україні потрібен План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

31 жовтня 2019 року заступник генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Беттіна Каденбах заявила, що в Альянсі не бажають спекулювати щодо часових рамок отримання Україною Плану дій щодо членства.

25 жовтня 2019 року на той момент віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що подана Україною у 2008 році заявка на отримання ПДЧ в НАТО досі є чинною, тому нову подавати не потрібно.

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Автор: Віталій Саєнко