Міністри обговорили пріорітети на наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться у Брюсселі за два дні.

Міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим для обговорення пріоритетів на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн".

Як повідомив прес-секретар Пентагону Пет Райдер, під час діалогу йшлося про постачання Україні засобів ППО і артилерії. Посадовці також обговорили важливість пришвидшення постачання зброї, про надання якої було домовлено на минулому "Рамштайні" 20січня.

Крім того, Резніков зазначив, що обговорив з очільником Пентагону ситуацію на фронті та пріоритети для наступного "Рамштайну".

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"Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України. Усе це можливо завдяки довірчим і прозорим стосункам та спільній впевненості у перемозі України над армією вбивць, мародерів і ґвалтівників", - написав Резніков.

Нове засідання "Рамштайну"

Нове засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 14 лютого. На ньому партнери зосередяться на найважливіших потребах України.

В Пентагоні анонсували, що обговорять досягнутий прогрес, а також те, що потрібно зробити для допомоги Україні в майбутньому.

При цьому видання Politico зазначило, що дискусія серед союзників про передачу Україні винищувачів вже почалася. Очікується, що дебати будуть ще більш складні, ніж навколо танків. Питання активно лобіюють представники України та країн Балтії. Видання зазначило, що винищувачі "були б природним наступним кроком" після танків.

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