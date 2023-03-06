Відповідний законопроект направлено на розгляд профільного комітету.

У Верховній Раді пропонують збільшити штрафи за водіння у стані алкогольного, наркотичного чи будь-якого іншого сп'яніння та конфісковувати авто на користь Збройних сил України у разі повторного порушення протягом року.

Про це йдеться в опублікованому на сайті парламенту проекті закону №9076 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).

Ініціаторами законопроекту є нардепи Артем Дмитрук та Анатолій Бурміч.

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Зокрема, у пояснювальній записці законопроекту зазначається, що, за статистикою поліції, в Україні за 2022 рік сталося 18 тис. 628 ДТП із загиблими та травмованими, внаслідок яких загинуло 2,791 тис. громадян, у тому числі 125 дітей, а ще 23 тис. 145 - постраждало (з них 2 тис. 978 дітей).

"Основними причинами ДТП з постраждалими у минулому році були: перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції, перехід пішоходів у невстановленому місці, виїзд на смугу зустрічного руху, в тому числі керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, які призвели до 91 загиблих та 1 031 травмованих", - зазначають нардепи.

Відтак, автори законопроекту вважають, що, враховуючи статистику, керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння є "досить поширеним явищем" в Україні.

Депутати також наголошують на тому, що водій у стані сп'яніння несе велику загрозу життю та здоров'ю інших учасників дорожнього руху і що "в умовах дії воєнного стану в Україні керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння свідчить про низькі морально-етичні якості водіїв".

"Для забезпечення обороноздатності нашої армії та підтримки наших захисників Кабінетом міністрів України були прийняті відповідні рішення щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, які передбачають на період дії воєнного стану безоплатну передачу, за рішенням керівника обласної військової адміністрації майна... Збройним силам, Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Нацполіції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв’язку, іншим військовим формуванням", - сказано в тексті.

Відтак, автори законопроекти впевнені, що "цілком справедливою" буде конфіскація для потреб ЗСУ автомобіля, яким керували у стані сп'яніння "в таких складних для країни умовах".

Зазначається, що проект закону передбачає внесення змін до статі 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема збільшення суми штрафів та запровадження конфіскації транспортного засобу за повторне протягом року керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Так, депутати пропонують збільшити розмір штрафу за таке водіння з двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк п'ять років (у чинній статті - три роки) та запровадити конфіскацію транспортного засобу (замість оплатного вилучення транспортного засобу чи без такого як у чинній редакції статті), який є у приватній власності порушника.

Також планують збільшити термін позбавлення позбавлення права керування авто у випадку взяття особи під адміністративний арешт (в обох варіантах арешт на 10 діб) - із трьох до п'яти років, а замість оплатного вилучення транспортного засобу у цьому випадку також конфісковувати його.

Крім того, пропонується збільшити суму штрафу з трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо особа вже притягалася до адмінвідповідальності за таке порушення двічі протягом року.

Також у картці законопроекту вказано, що сьогодні, 6 березня, документ направлено на розгляд профільного комітету.

Штрафи для п'яних водіїв

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2020 року в Україні запровадили більш жорстке покарання для водіїв за керування автомобілем у нетверезому стані. Керування авто у нетверезому стані карається більшими штрафами, також це кваліфікується не як адміністративне правопорушення, а як кримінальний злочин.

У травні 2022 року в Верховній Раді України зареєстровано проект закону №7382 щодо посилення відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп'яніння в умовах воєнного часу. Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко тоді заявив, що загроза конфіскації автомобілів набагато краще діятиме на можливих порушників, ніж підвищення штрафів.

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