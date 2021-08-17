У парламенті зареєстровано відповідний законопроект.

У Верховній Раді пропонують, щоб кандидати на посаду заступників міністра мали не менше десяти років сукупного стажу професійної діяльності.

Як повідомляється на офіційному сайті парламенту, зареєстровано проект закону "Про внесення змін до закону України "Про центральні органи виконавчої влади" щодо визначення вимог до особи, яка призначається на посаду першого заступника міністра чи заступника міністра" (№ 5846-1).

На даний час текст законопроекту ще не оприлюднено.

Один з авторів законопроекту народний депутат Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу") у Facebook повідомила, що проектом передбачається додаткова вимога до осіб, які призначатимуться на посади першого заступника міністра чи заступника міністра.

Читайте такожЕкс-суддя Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до середини жовтняВони повинні мати не менше десяти років сукупного стажу професійної діяльності в одній чи декількох сферах, забезпечення формування та реалізацію державної політики в якій (в яких) визначено за відповідним міністерством.

"Це забезпечить підвищення рівня кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади перших заступників міністрів чи заступників міністрів, що сприятиме залученню до роботи міністерств осіб із досвідом роботи у сфері діяльності міністерств.

Сприятиме налагодженню комунікації та залученню до співпраці з міністерством інших профільних фахівців у відповідній галузі", - пояснила вона.

Автор: Надя Пришляк