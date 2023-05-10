Зміни передбачають зменшення граничного призовного віку з 27 до 25 років.

До Верховної Ради України внесли законопроект Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", які передбачають зменшення граничного призовного віку.

Відповідний проект закону опублікували на сайті Верховної Ради.

Законопроект про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачає зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

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Зменшення призовного віку в Україні: що відомо

На початку травня 2023 року в Міністерстві оборони України запропонували внести зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку. Його пропонували змінити з 27 до 25 років.

Таку пропозицію в оборонному відомстві пояснили тим, що під час дії режиму воєнного стану потреба у перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років відсутня. Крім того, значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути мобілізована.

Пізніше зменшення граничного призовного віку до 25 підтримав Кабмін.

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