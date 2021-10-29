У наданні Україні військової допомоги Захарова побачила "замисел".

Речниця МЗС РФ Марія Захарова порівняла надання Україні військової допомоги країнами Заходу та США з фразою Антона Чехова про "зброю, яка обов’язково вистрілить".

Про це йшлося на брифінгу прес-секретарки, йдеться на сайті російського міністерства.

У наданні Україні військової допомоги Захарова побачила "замисел".

"Якщо говорити не стільки мовою військових, скільки художніми образами, то вони непогано описані у Чехова. Пам’ятайте: "Якщо у першому акті п’єси на стіні висить зброя, то в останньому акті вона обов’язково має вистрілити", – заявила Захарова.

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Росіяни, традиційно, закликали країни Заходу і США припинити "накачувати Україну зброю".

Україна отримала другу партію військової допомоги США

Як повідомив у середині жовтня уповноважений командування Медичних сил ЗСУ з питань зовнішньоекономічної діяльності Олександр Матійчук, в Україну прибула друга партія вантажу медичного майна та озброєння зі Сполучених Штатів Америки.

З метою досягнення повної взаємосумісності Збройних сил України із країнами-членами НАТО, Кабінетом міністрів України погоджено та підтримано ініціативу президента України щодо постачання медичного майна та озброєння із боєприпасами.

10 жовтня у рамках реалізації надання додаткової безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки Збройним Силам України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США, в Україну прибули вантажі міжнародної технічної допомоги. У рамках цієї допомоги Україна отримає медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів.

На початку вересня 2021 року у межах робочого візиту Зеленського до Сполучених Штатів було підписано Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства між міністерствами оборони України та США і Угоду між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки.

Загалом починаючи з 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

Автор: Яна Ставська