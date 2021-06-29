Журналісти з’ясували роль родичів народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка у схемах щодо відмивання коштів на будівництві об’єктів у Києві.
Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Автори сюжету припускають, що сотні мільйонів з міського бюджету, виділені на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, могли осідати на рахунках фірми сестри Тищенка Юлії. Йдеться про «Експрес-К», яка фігурувала у вилучених документах «смотрящего за Києвом» Дениса Комарницького.
Цій компанії повинні були дістатися роботи з будівництва однієї з транспортних розв’язок. У 2020 році вона й справді отримала договір на 16 мільйонів гривень. Тоді Тищенко підтвердив журналістам своє знайомство з Комарницьким, але заперечив роль компанії сестри.
Читайте такожТищенко заперечив затримку літака в Ужгород цитатою з радянського фільмуТепер журналісти з’ясували, що до «схем» причетний чоловік сестри Тищенка Герман Блінов. З 2019 по 2021 роки він напряму отримував зарплату від компанії «Еко-Буд-Трейд», яка у 2017-му без тендеру отримала з бюджету Києва 6 мільярдів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, роботи якого досі не завершені.
Автори розслідування зазначають, що Комарницький контролював цю фірму; вона довгий час була звичайною «прокладкою», яка лишала частину з отриманих бюджетних коштів собі або перекидала на інші підконтрольні фірми.
Журналісти дізналися, що Блінов регулярно приїжджає на будівництво для проведення нарад і начебто контролює процес.
У Bihus.Info зауважують, що «Еко-Буд-Трейд» продовжує отримувати від комунальників гроші. У червні їй перерахували 460 мільйонів гривень. Частину коштів протягом останніх років фірма перекинула на компанію «Позитив-В», підконтрольній структурам Германа Блінова.
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