Окупанти намагаються знову прикриватися жінками та дітьми.

У Василькові окупанти влаштували чергову провокацію - їздить автобус і збирає жінок і дітей на евакуацію.

Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради.

"В жодному разі не сідайте в цей автобус. Це провокація! Окупанти намагаються знову прикриватися жінками та дітьми", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.