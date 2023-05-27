Від назви "Грузія" в офіційних документах вже відмовилися Литва, Ізраїль, Південна Корея, Японія.

У Верховній раді України зареєстрований проект постанови про використання в нашій країні історичної назви країни Грузія – Сакартвело.

Згідно з інформацією на офіційному сайті ВРУ, ініціатива належить нізці народних депутатів. Проект постанови зареєстрований під номером 9329. Від назви "Грузія" в офіційних документах вже відмовилися Литва, Ізраїль, Південна Корея, Японія.

"З метою використання в Україні офіційної та історичної назви країни Сакартвело, Верховна Рада України постаноляє: запровадити використання в Україні на офіційному рівні, офіційному листуванні та спілкуванні, а також у засобах масової інформації офіційної та історичної назви Сакартвело замість Грузія. Відповідно, грузинський народ (грузинів) називати – картвелами", - йдеться у документі.

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Депутати-атори проекту постанови обгрунтовують свою ініціативу тим, що вже майже п’ятнадцять років офіційний Тбілісі переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", яка вважається русифікованою, а саме найменування – російським.

"Тому грузини просять використовувати історичну назву їх країни – "Сакартвело". Варто відзначити, що назву "Грузія" використовують у світі близько 20-ти країн, в тому числі Україна. Більшість з цих країн, це - країни пострадянського простору або ті, які зазнавали значного радянського впливу. Грузією цю державу іменують у Росії, "Грузія" – це імперська назва, а той же переклад "Georgia" – результат перекладу з російської", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

"Сакартвело – "країна картвелів", від Картлі – одного з основних регіонів цієї держави. Відповідно, грузинський народ (грузинів) слід називати картвелами. Тому, "Сакартвело" вважається справжньою історичною назвою країни "Грузія", яку вона не могла втримати та поширювати у світі, зокрема через сильний радянський (російський вплив), де русифікували навіть назви країн", - інформують нардепи.

Звертається увага, що від назви "Грузія" в офіційних документах вже відмовилися Литва, Ізраїль, Південна Корея, Японія. Більшість з них стали використовувати латинську назву Георгія (Georgia), але варто відзначити, що єдина з даного переліку країн – Литовська Республіка, член Європейського Союзу та НАТО, з 2021 року якраз використовує назву "Сакартвело".

Грузія чи Сакартвело

4 травня 2018 року Державна комісія з литовської мови (ДКЛМ) затвердила альтернативний варіант назви Грузії - Сакартвело.

У січні 2021 року Литва офіційно затвердила нову назву Грузії, яка тепер використовуватиметься в офіційних документах - Сакартвело. Саме так називають свою країну самі грузини.

У світі країну найчастіше називають або російським словом "Грузія", або латинським "Georgia" (Джорджія чи Георгія). І якщо у грузинів не має особливих претензій до латинської варіації, яка закріпилася в більшості іноземних мов, то до російської, поширеної насамперед у Східній Європі та кількох країнах Азії, їх достатньо.

Назву "Грузія" у країні пов'язують з багатьма роками відсутності незалежності у складі Російської імперії та СРСР. Саме тому грузинська влада вже довгий час закликає інші країни відмовитися від використання цієї назви.

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