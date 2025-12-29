У Залужного прокоментували чутки про його намір звільнитися з посади посла Британії

Медіарадниця Залужного наголосила, що "нічого не змінилося".

Інформація про нібито намір екс-головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного залишити посаду посла України у Великій Британії, що поширилась раніше у ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це виданню РБК-Україна сказала медіарадниця Залужного Оксана Тороп.

"Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", - сказала вона.

Чутки про звільнення Залужного - що відомо

Раніше сьогодні ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Офісу президента повідомляли, що Валерій Залужний готується залишити посаду посла України у Велицій Британії, і може оголосити про це рішення вже на початку січня.

Зазначалося, що Залужний повідомляв про своє бажання президенту Володимиру Зеленському під час візиту в Київ, тоді обговорювалися різні посади - від прем'єра до глави Офісу президента. Також, за інформацією джерел, Залужний певний час замислювався про посаду посла у США або головкома ЗСУ, але поки що рішень із цього приводу немає.

