Залужний збирається піти з посади посла в Британії, - ЗМІ

Залужний може оголосити про це вже на початку січня.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який наразі є послом України у Великій Британії, на початку січня готується залишити свою посаду. Про це пише Radio NV, посилаючись на свої джерела.

За словами співрозмовників видання, Залужний ще кілька тижнів тому, під час перебування в Києві озвучив своє бажання про відставку президенту України Володимиру Зеленському.

За даними джерел, Залужний і Зеленський обговорювали різні посади - від прем'єра до глави Офісу президента, однак Залужний на той момент зацікавленості не виявив.

Інші співрозмовники видання зазначають, що Залужний певний час замислювався про посаду посла у США або головкома ЗСУ, але поки що рішень із цього приводу немає, і розмов про зміну посла у США поки що не ведуть.

"Ймовірно, Залужний хоче повернутися до Києва, він може оголосити про це вже 4-5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення", - заявило виданню одне з джерел.

Нагадаємо, Валерій Залужний був звільнений з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого 2024 року, а за три місяці, 9 травня, його призначили на посаду посла України в Британії.

Валерій Залужний - заяви

Раніше Залужний поділився, яким бачить справедливе закінчення війни в Україні.

Залужний вважає, що Україна прагне миру, але, на його думку, справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання Росії за скоєні в Україні воєнні злочини та отримання гарантій, що "жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви".

