Піком авіаперевезень в Україні став 2019 рік, коли до країни прилетіло близько 15 мільйонів пасажирів.

Європейські бюджетні авіакомпанії готуються повернутися на український ринок одразу після підписання мирної угоди й відкриття повітряного простору.

Як пише газета The Financial Times, авіаперевізники прогнозують різкий сплеск попиту як з боку українців, що повертатимуться додому, так і через "туризму катастроф", коли мандрівники подорожують до регіонів, що пережили війну чи інші катастрофи.

Wizz Air планує розмістити в Україні 15 літаків протягом перших двох років після завершення війни та збільшити їхню кількість до 50 за сім років. У Ryanair підкреслили, що зможуть відновити послуги протягом двох тижнів після підписання мирної угоди.

Відео дня

"Ми до цього готувалися. Щойно відкриється повітряний простір, ми дуже швидко відновимо свою діяльність. Це буде значна можливість для нас", - зазначив генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді.

Він також прогнозує й появу хвилі "туризму катастроф", порівнюючи потенційний інтерес мандрівників із тим, що колись привело мільйони людей до Берліна після падіння стіни.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Wizz Air була найбільшим іноземним перевізником в Україні. У 2021 році компанія виконала понад 5 тисяч рейсів і входила в трійку найбільших авіаперевізників країни. Піком авіаперевезень до пандемії став 2019 рік, тоді до України прилетіло близько 15 мільйонів пасажирів, а у 2021 році - 10,8 млн.

У свою чергу, керівники Ryanair відвідали ключові українські аеропорти з планом збільшити кількість пасажирів до 4 мільйонів. До закриття українських аеропортів авіакомпанія перевозила близько 1,5 мільйона людей на рік до Києва, Львова та Одеси.

"Ми могли б відкрити продаж квитків за два тижні. Питання лише в тому, коли буде безпечно літати", - відмітив генеральний директор Едді Вілсон.

За його словами, широка мережа баз у 95 європейських аеропортах дозволить миттєво запускати маршрути до Києва, Львова та Одеси. Він зазначив, що Ryanair зможе швидко розгорнути мережу рейсів до України з будь-якого міста Великої Британії чи Європи, забезпечивши три-п’ять вильотів на тиждень. Компанія без жодних труднощів зможе перевезти 4 млн пасажирів.

Інша авіакомпанія EasyJet, яка раніше не літала до України, теж вивчає можливість відкриття маршрутів.

CEO Кентон Джарвіс відмітив, що країна має потенціал стати "найбільшим будівельним проєктом Європи", а українці після війни "захочуть повернутися додому". За його словами, технічно відновлення польотів може бути досить швидким, усе залежатиме від стану аеропортів і злітних смуг.

Наразі Європейське агентство з авіаційної безпеки зберігає рекомендацію не літати над Україною через високі ризики для цивільної авіації, пов'язані з військовою активністю.

Відновлення авіасполучення в Україні - головні новини

В.о. міністра транспорту та зв'язку України у 2009-2010 роках Василь Шевченко сказав, що головна перешкода для відновлення авіасполучення в Україні - страхування польотів. За його словами, вартість послуги за один літак може сягати близько 31 млрд грн.

Експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце зазначав, що відновлення комерційного авіасполучення в Україні можливо частково та при умовах забезпечення безпеки та страхування літаків й польотів.

Вас також можуть зацікавити новини: