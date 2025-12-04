Тримаран може бути демонстратором для майбутніх технологій.

У мережу виклали фотографію таємничого китайського тримарана, який, ймовірно, є водночас і підводним човном, і надводним судном. На фото звернули увагу фахівці The War Zone.

Дата зйомки невідома, а її місцем, найімовірніше, стала верф у провінції Гуандун, де судно помічали на супутникових знімках протягом останніх місяців.

Ймовірно, перед нами так званий тримаран – судно з трьома з'єднаними у надводній частині паралельними корпусами. Така конструкція дає підвищену остійність і хороші морехідні якості.

Відео дня

Незрозуміло, чи має судно екіпаж. Не можна виключати, що корабель є дроном.

Ймовірно, судно може працювати повністю або майже повністю зануреним. Таким чином, воно поєднує переваги субмарини (в першу чергу, скритність) та надводного корабля.

Що стосується його призначення, то одна з теорій полягає в тому, що це корабель-арсенал, оснащений великою кількістю зброї. Таке судно може спливати для запуску ракет, а потім занурюватися. Інша теорія говорить, що перед нами база для безпілотників.

Водночас загадковий тримаран може бути і просто демонстратором для майбутніх технологій КНР.

Китайський флот – головне

Нещодавно Китай офіційно ввів в експлуатацію новий авіаносець "‎Фуцзянь"‎. Він став третім авіаносцем військово-морських сил КНР. На сьогодні це найпотужніший авіаносець в розпорядженні Китайської Народної Республіки.

Також повідомлялось, що в Китаї будують ще один авіаносець. Причому майбутній корабель на відміну від авіаносця "‎Фуцзянь" хочуть оснастити ядерною силовою установкою. Це наблизить його за можливостями до американських супер-авіаносців, таких як "Джеральд Р. Форд".

Вас також можуть зацікавити новини: