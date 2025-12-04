Ворог намагатиметься переконати українське суспільство в неминучості поразки та необхідності капітулювати.

Росіяни мають на меті проводити лінію розколу між військовими, владою та цивільними, і пік активності цього очікується протягом зими. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Він наголосив, що в наступні місяці Росія витрачатиме чимало ресурсів на когнітивні операції проти України.

"Магістральна лінія росіян полягатиме в тому, що вони намагатимуться переконати українське суспільство в неминучості поразки, необхідності капітулювати, а також проводитимуть лінію розколу між військовими, владою і цивільними. Пік активності очікується протягом зими", - написав Коваленко.

За його словами, це робитиметься з метою вплинути також і на дипломатичний процес.

"Кампанія відбуватиметься на фоні нездатності росіян проломити фронт і відсутності саме стратегічних результатів у війні. Буде складно, але впораємося", - зазначив керівник ЦПД.

Як повідомлялося, раніше видання The Washington Post зазначило, що поступове просування Росії на фронті цього року дозволило їй відвоювати менше за 1% української території. Водночас це коштувало країні-агресорці величезних втрат, які оцінюються у понад 200 тисяч убитих та поранених.

Утім, зауважує видання, такий успіх переконав Путіна в неминучій перемозі Москви, а в України, на думку диктатора РФ, немає іншого вибору, окрім як підкоритися російським умовам або зазнати поразки.

Водночас у NYT назвали головні "больові точки" РФ, які змусять Путіна припинити війну в Україні. За словами журналістів, наразі Москва стикається з проблемами, але жодна з ситуацій не є настільки серйозною, щоб дати США значну перевагу в переговорах.

