У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: курс долара і євро 4 грудня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,55 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 4 грудня, подешевшав на 10 копійок і складає 42,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,80 гривні, а євро - за курсом 48,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився незмінним і становить 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою 4 грудня також не змінився і складає 49,51 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 4 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,20 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 13 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 49,23 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 5 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 10 копійок і складає 42,45 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,99 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні залишився на попередньому рівні і складає 49,53 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,93 гривні за євро.

