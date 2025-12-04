ТЕЦ зазнала серйозних руйнувань - пошкоджено приміщення та обладнання станції.

Херсонська ТЕЦ призупинила роботу через серйозні пошкодження, які були завдані ворожими ударами. Без тепла залишилися 470 будинків. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його інформацією, протягом останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ - били дронами, артилерією та іншими видами озброєння.

"Повністю цивільний об'єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджено приміщення та обладнання станції. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Терористи вкотре воюють проти мирного населення", - заявив він.

Відео дня

За словами Прокудіна, без тепла залишилися 470 будинків - понад 40,5 тисяч абонентів.

Голова ОВА додав, що у зв'язку із ситуацією збирає оперативну нараду, під час якої розглядатимуть варіанти альтернативного теплопостачання для тих будинків, які були під'єднані до ТЕЦ.

"Паралельно ведемо переговори з партнерами, щоб забезпечити херсонців електричними обігрівачами та іншими засобами для обігріву", - зазначив чиновник.

Прокудін нагадав, що в місті продовжують працювати "Пункти незламності", де можна зігрітися, зарядити телефон і зв'язатися з рідними.

Останні новини Херсона

Сьогодні, 4 грудня, голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив про смерть 6-річної дівчинки, яка вчора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона.

Вона померла в лікарні. Чиновник додав, що медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто важкими.

Вас також можуть зацікавити новини: