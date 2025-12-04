Вона зазначила, що на її думку, все це потрібно Кремлю, щоб заміряти "температуру по лікарні".

В даний час у російського диктатора Володимира Путіна немає підстав зупиняти війну проти України.

Таку думку висловила волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Телеграфу. "На даний момент не бачу жодної причини, чому Путін має зупинитися... Росіяни знаходяться в наступі, у них є суттєві успіхи. Це не величезні прориви на сотні кілометрів, але кожен день - це село за селом. Тактикою "тисячі порізів" вони просуваються вперед і з'їдають нашу землю, знищують наших людей", - пояснила свою точку зору волонтерка.

Берлінська додала, що "мирний план", написаний росіянами, але видається за американський, не спрацює.

"Росіяни організували спектакль, самі написавши план. Американці, на жаль, ковтнули цю наживку і почали продавлювати Україну російським планом. Українці з європейцями почали швидко коригувати ці пункти, а в результаті з Кремля прозвучало, що їм нічого не підходить", - описала те, що відбувається, волонтерка.

"Тобто слизняк Путіна Дмітрієв разом зі своїми шефами організовує величезну виставу, де половина світових еліт бігає, робить якісь активні рухи, переганяє повітря, а в результаті це російський план, на який навіть самі росіяни не згодні. А між тим, втрачається час і згорають люди", - висловила свої думки про "мирний план" Берлінська.

"Цей спектакль показав розстановку сил на шахівниці: хто як зреагував, які були наступні кроки? Тобто подивитися, як противник рухається, що роблять європейці, американці, що робить український президент в таких випадках? Це ж супер корисно! Ти отримуєш багато даних, щоб прогнозувати і планувати подальші дії", - пояснила задум Путіна волонтерка.

Вона додала, що також Путін, по суті, пошив у дурні американських високопосадовців, виставив їх на посміховисько, показавши, наскільки некомпетентно там вирішуються питання геостратегічної ваги.

"Тобто якийсь путінський клерк може підсунути цидулку, її проганяють через умовний Google Translate, а після цього Марко Рубіо (держсекретар США - ред.) каже, що це американський план, який розроблявся у Вашингтоні. Ви розумієте, як вони зараз виглядають в очах Китаю, який ретельно спостерігає за цими процесами", - поділилась думкою волонтерка.

Ще одна вигода, яку отримає Путін - це розкол в українському суспільстві. Берлінська зауважила, що з появою "мирного плану", оживились ботоферми і так звані "українці" почали тисячами писати коментарі на кшталт треба приймати будь-які умови, треба здаватися.

"Навіть у деяких реальних людей, коли вони бачать вал таких коментарів, вмикається певний колективний психоз. І вони починають думати: а може, дійсно, треба на все погоджуватися? І це при тому, що Путін ні на що не погоджується! Тобто, створюється фіктивна ілюзія, начебто Путін, якщо йому віддати щось, готовий зупинитися. Це базові правила – треба зневірювати протилежну сторону. На жаль, росіяни успішно це роблять", - констатувала вона.

Волонтерка визнала, що в даний час ситуація в Україні складна, оскільки країна несе втрати, є удари по об'єктах енергетики, прилітає по житловим будинкам, гине мирне населення.

"Але у нас є ще запас міцності. Ми можемо зробити так, щоб Путін зупинився. Це не означає, що ми одразу ж повернемо кордони 1991 року, але ми можемо зробити так, щоб вони не просувалися далі", - висловила впевненість Берлінська.

Раніше Берлінська заявляла, що "Шахеди" та ракети - не найстрашніша зброя Росії проти України. Вона зазначала, що ворог активно розвиває технології - вже скоро дрони можуть зависати над містами в очікуванні жертв.

