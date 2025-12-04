Пораненого військовослужбовця ТЦК госпіталізували, однак його життя врятувати не вдалося.

У Львові увечері 3 грудня під час перевірки документів було смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За попередніми даними, 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовослужбовцю Галицько-Франківського РТЦК та СП ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілий – ветеран АТО – був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Попри зусилля лікарів, його життя врятувати не вдалося.

Нападника затримали у порядку ст. 208 КПК України. На місці події вилучено ніж. Розпочато провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як уточнили у поліції Львівщини, нападник розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя ще двом військовослужбовцям. Втікача виявили за допомогою записів камер відеоспостереження системи "Безпечна Львівщина".

Інші інциденти за участі працівників ТЦК

Посадовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Івано-Франківській області повідомили про підозру через побиття військовозобов’язаного під час медогляду.

Інцидент стався 11 листопада. Тоді військовозобов’язаного доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Після цього його разом з іншими громадянами направили до місцевої лікарні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Під час медогляду чоловік відмовився проходити флюорографію, у відповідь на це заступник начальника ТЦК не стримався і почав його бити. Він п’ять разів ударив військовозобов’язаного в ділянку паху. Такі дії спричинили необхідність хірургічного видалення одного з органів потерпілого (орхіектомія).

