Сума заморожених активів РФ складає 140% усього ВВП України і в чоири рази перевищує її оборонний бюджет.

Ніщо так не оголило слабкість Європи, як видовище того, що США й Росія напряму торгуються щодо долі України. Розваливши власні збройні сили і витративши кошти на роздуті соціальні системи, європейські країни тепер платять високу ціну за свою недбалість.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Автори зазначають, що, якщо європейські лідери хочуть повернути собі значимість, у них лишається один "гігантський козир".

"Зараз близько 230 млрд євро російських державних активів заморожені у фінансових інституціях Європи – передусім у Euroclear у Брюсселі, де лежить 185 млрд євро. Британський уряд заявляє, що у Великій Британії "застрягло" ще приблизно 25 млрд фунтів стерлінгів (близько 28,6 млрд євро, - УНІАН) російських активів. Якби Європа змогла конфіскувати ці резерви й передати їх Україні, це дало б те, що військові планувальники називають "стратегічним ефектом", - сказано в статті.

Зазначається, що ця сума становить 140% усього ВВП України і більш ніж учетверо перевищує її оборонний бюджет. Якби Британія отримала таке саме "неочікуване надходження" пропорційно до власного ВВП, це б склало близько 4 трлн фунтів стерлінгів або близько 4,6 трлн євро.

"Тож якщо російські активи можна було б мобілізувати в такому масштабі й спрямувати на переозброєння та забезпечення України, вони могли б змінити хід війни. Ба більше – Володимир Путін став би першим агресором в історії, якого змусили фінансувати опір власній агресії. Росіяни б знали, що саме їхні ресурси купують кулі й ракети, які вбивають російських солдатів", - наголошують у виданні.

В свою чергу європейські уряди остерігаються юридичних наслідків підриву права власності. Бельгія, де зберігається більша частина активів, побоюється, що в разі скасування санкцій проти Росії їй доведеться виплатити колосальну суму.

Зазначається, що при цьому юридичні й технічні рішення вже знайдені: Єврокомісія пропонує перетворити заморожені російські активи на "репараційний кредит" для України. Європейський центробанк заявляє, що не має мандату гарантувати таку позику, але країни ЄС можуть домовитися взяти цю роль на себе. Якщо союзники Путіна – Угорщина й Словаччина – виступлять проти, у ЄС існує механізм, який дозволяє іншим країнам рухатися далі без них.

"Простіше кажучи, де є політична воля - там є шлях. Європа має нарешті зібратися й повернути собі силу, вилучивши ці активи. Наш уряд повинен показати приклад, одноосібно взявши під контроль російські державні ресурси, заморожені у британських інституціях. Якщо Європа злякається цього кроку, їй не варто дивуватися, що її ігнорують", - резюмували у The Telegraph.

Боротьба за заморожені активи РФ - останні новини

Комісар Європеського Союзу з питань економіки Валдіс Домбровскіс закликав європейських партнерів надати Україні фінансову підтримку, що дозволить зміцнити власну безпеку країн-членів блоку. За його словами, пропозиція ЄС щодо вилучення активів "юридично надійна та повністю відповідає законам ЄС і міжнародному праву".

При цьому сама Бельгія відхилила нову юридичну пропозицію Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів для забезпечення кредиту Україні. Брюссель побоюється юридичних наслідків для країни, оскільки більшість коштів зберігається у Euroclear у Бельгії.

Євросоюз змінив план щодо використання заморожених активів Росії для допомоги Україні. Блок намагається врахувати побоювання Бельгії та залишити можливість для США використовувати гроші, щоб схилити Росію до миру. Так, ЄС тепер пропонує надати Києву кредит у розмірі близько 105 мільярдів доларів протягом наступних двох років, що менше, ніж у попередньому плані, який передбачав кредит на загальну суму в 186 мільярдів доларів.

