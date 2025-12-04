За словами Манька, за останній місяць там було стрімке просування ворога, але його було відкинуто далеко назад.

Окупанти не припиняють спроб зайти в Гуляйполе, але взяти це місто "важка історія". В даний час вони протиснулись в місто диверсійними групами.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав Валентин Манько, начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ. "Не можна сказати, що ворог зайшов у Гуляйполе. Заходить 3-4 чоловічки в туман. Туман сходить, ми їх помічаємо і одразу знищуємо. Це постійна робота. Росіяни не припиняють спроби зайти в Гуляйполе. Просто закидають м'ясом", - зауважив Манько.

Він розповів про відео, на якому росіяни "удвох лягають і стріляються". "Вони розуміють, що йдуть в один бік. Закріпитися неможливо. Взяти Гуляйполе - важка історія", - сказав Манько.

За його словами, потрібно використовувати техніку, і ворог намагався заходити на ній. Утім, з 8-10-12 одиниць їхньої техніки кілька поверталися назад, а решту українські війська знищували.

"Противник зайшов малими групами на північно-східні околиці, спробував закріпитися, не вдалося. Погода, тумани шкодять нашій повноцінній розвідці. Але ми їх знищуємо", - підкреслив військовий.

Відповідаючи на питання про начебто стрімке просування росіян в районі Гуляйполя, Манько зауважив: "Це відповідає дійсності, але ми відтиснули противника далеко назад".

"Не можу говорити, де саме, бо як тільки заявляю, що якесь село зачистили, противник одразу застосовує по ньому авіацію, артилерію, переставляє свої підрозділи, щоб нас вибити. Навіщо мені підставляти там своїх людей?", - сказав він.

Ситуація в районі Гуляйполя

Як повідомлялося, раніше військовий оглядач Денис Попович зауважив, що окупантів вдалося зупинити на підступах до міста Гуляйполе, але ситуація залишається дуже напруженою.

За словами Поповича, ситуація там "вкрай напружена і несприятлива для ЗСУ". Крім того, зазначив він, якщо ворог перекидає туди додаткові сили, то це означає, що він не відмовився від спроб зайняти місто.

