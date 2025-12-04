Країна має як найвищий рівень смертності, так і найнижчий рівень народжуваності у світі.

Протягом найближчих десяти років Україна може зіткнутися з дефіцитом у 4,5 мільйона працівників. Серед секторів, які найбільше потребуватимуть робочої сили, будуть будівництво, технологічна сфера та адміністративні послуги, пише Reuters.

Затверджена в минулому році демографічна стратегія уряду до 2040 року зосереджена на стримуванні подальшої еміграції та поверненні українців з-за кордону. Також вона передбачає залучення іммігрантів з інших країн на вакантні робочі місця.

Україні бракує мільйони людей, щоб відбудувати зруйновану економіку, а також щоб мати змогу захистити себе у повоєнному майбутньому, якщо Москва знову нападе. Сотні тисяч українців загинули та отримали поранення за майже чотири роки боїв, мільйони виїхали за кордон, а народжуваність падає.

За оцінками уряду, середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 років до війни до 57,3 років у 2024 році. Для жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9 років.

В селищах в західних регіонах України, зокрема на Рівненщині, народжуваність за десять років подекуди впала втричі. Пологові будинки через недостатню кількість новонароджених втрачають державне фінансування.

До шкіл, розрахованих на 200 учнів, приходять навчатися всього дев’ятеро дітей, і їх закривають. Кожний десятий випускник шкіл виїжджає за кордон, переважно це хлопчики.

Непередбачуваність війни - головний стримуючий фактор для людей, які вирішують, чи створювати сім'ю. Водночас багато молодих хлопців і дівчат через війну вже ніколи не стануть батьками.

Різке зменшення населення України

Україна, населення якої у 2001 році перевищувало 48 мільйонів, зіткнулася з демографічним спадом задовго до війни, коли мільйони громадян прямували на захід, щоб уникнути економічних конфліктів та повсюдної корупції вдома.

До повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року населення України становило 42 мільйони. Зараз воно вже скоротилося до менш ніж 36 мільйонів, включаючи кілька мільйонів на територіях, захоплених Росією, згідно з даними Інституту демографії НАН України.

За прогнозами, до 2051 року ця цифра знизиться до 25 мільйонів.

Згідно з оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, країна має як найвищий рівень смертності, так і найнижчий рівень народжуваності у світі - на кожного новонародженого припадає приблизно троє померлих.

Центр економічної стратегії у березні повідомив, що близько 5,2 мільйона українців, які виїхали з моменту вторгнення, залишаються за кордоном, переважно в європейських країнах, включаючи Німеччину та Польщу, а також в Росії.

Центр прогнозує, що від 1,7 до 2,7 мільйона з цих людей залишаться за кордоном, і після завершення війни до них можуть приєднатися сотні тисяч дорослих чоловіків, яким наразі заборонено виїжджати з України.

Демографічна криза в Україні – головні новини

Наприкінці серпня уряд дозволив виїжджати за кордон чоловікам, громадянам України, у віці від 18 до 22 років, під час дії воєнного стану.

На думку демографині Елли Лібанової, українські жінки з освітою, які виїхали за кордон, навряд чи повернуться додому – в Європі докладуть всіх зусиль, аби їх втримати.

