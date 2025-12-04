Манько зазначив, що не вірить росіянам і припустив, що вони знову можуть піти в наступ, як у 2022 році.

Після того, як можливий мир буде оголошено, українським військовим доведеться ще багато місяців забезпечувати його в реальності.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав полковник Валентин Манько, начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ. Військовий підкреслив, що особисто він наразі найбільше переймається за мирні угоди. "Вони справді забезпечать мир, чи ми відійдемо назад, а завтра на нас почнеться наступ, як у 2022-му?", - задався питанням Манько.

Він зазначив, що після того, як можливий мир буде оголошено, йому та його хлопцям "доведеться ще багато-багато місяців його забезпечувати в реальності".

"Я добре пам'ятаю неодноразові Мінські угоди - хтось вистрілив, десь міна полетіла, там САУшка спрацювала, а тут вже літаки і знову війна. І кожна зі сторін казатиме: "Це не ми", - зауважив військовослужбовець.

Так, Манько підкреслив:

"Я не вірю росіянам. А в мир, може, і повірив би, якби нам повернули ту єдину зброю, яка його може забезпечити".

Про ситуацію на фронті

Коментуючи обстановку на найкритичніших ділянках фронту, Манько зауважив, що українські війська вже стабілізували ситуацію на Покровську та Гуляйполі.

"Але якщо противник буде зносити все до чорної землі, то як ми можемо це зупинити? Ніяк. Для цього потрібна перевага в авіації", - сказав він.

Переговори про припинення війни в Україні

Як повідомлялося, раніше видання The Wall Street Journal зауважило, що черговий візит посланців президента США Дональда Трампа до Москви призвів до чергової відмови російського диктатора Володимира Путіна від чергового плану з припинення війни з Україною.

Як зауваило видання, з цього можна зробити висновок, що Путін не хоче миру - він хоче Україну. Росія хоче поглинути увесь Донбас та позбавити Україну союзників, які могли б захистити її в майбутньому.

